الصندوق العقاري يطلق برنامجا لغير القادرين على الاقتراض

يعتزم #صندوق_التنمية_العقارية السعودي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بدء العمل في برنامج مخصص للشرائح غير القادرة على الاقتراض من المؤسسات التمويلية، بسبب ضعف ملاءتها المالية والقدرة على السداد، وذلك بالتعاون مع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي، إن البرنامج يشمل الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المنخفض، ومستفيدي #الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل حاليا على الإجراءات والآليات الخاصة بهذا البرنامج قبل العمل به، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وبين أن المستفيدين الذين يتوقفون عن سداد القرض لأسباب خارج إرادتهم مثل الفصل من العمل، وإيقاف الراتب، فإن الصندوق يعمل مع المصارف والشركات التمويلية بدراسة حالاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم حتى معاودتهم لمزاولة العمل مرة أخرى.

وعمل الصندوق على عدة خطوات، متمثلة في تخصيص قسم كامل في مبناه للمصارف وشركات #التمويل البالغ عددها نحو 7 مصارف وشركتي تمويل، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المستفيدين والحصول على قروضهم في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ مراجعة المستفيد لمقر الصندوق.

وخصص الصندوق نحو سبعة مستشارين ائتمانيين لمستفيدي الصندوق، يعملون على تزويد المستفيد بكامل تفصيل القرض المدعوم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهها المستفيدون مع الجهات التمويلية.