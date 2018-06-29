5.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.8 مليار درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 3.76 مليار درهم من خلال 311 إجراء.

وتم تسجيل 828 مبايعة بقيمة 2.05 مليار منها 118 مبايعة للأراضي بقيمة 957 مليون درهم و710 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 138 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 84 مبايعة بقيمة 242 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 3.76 مليار درهم منها 129 رهن أراض بقيمة 3 مليارات درهم و 182 رهن فلل وشقق بقيمة 763 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 610 ملايين درهم ورهن في الخليج التجاري بقيمة 501 مليون درهم.

تصرفات الخميس.

وحققت التصرفات أمس 1.6 مليار درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 1.18 مليار درهم من خلال 79 إجراء. وتم تسجيل 193 مبايعة بقيمة 421 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 80 مليون درهم و173 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 341 مليون درهم.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بـ 190 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.18 مليار درهم منها 32 رهن أراض بـ1.1 مليار درهم و47 رهن فلل وشقق بـ85 مليون درهم أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 418 مليون درهم ورهن بمنطقة النهدة الأولى بـ 117 مليونا.