بلدية أبوظبي: الاستدامة وفرت 1.58 مليار درهم في مشاريع

حققت بلدية إمارة أبوظبي وفراً مقداره 1.58 مليار درهم نتيجة تطبيقها معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، على اختلاف أنواعها، حيث تم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها خلال المراحل التصميمية.

وأكدت البلدية أن تطبيق معايير الاستدامة بدأ في العديد من مشاريع الطرق والحدائق والبنية التحتية في أبوظبي منذ عام 2011، ولا يزال مستمراً حتى الآن، حيث يتم تصميم المشاريع مع الاهتمام بمعايير بلدية أبوظبي والمتضمنة متطلبات الاستدامة، فيما تم إدراج متطلبات الاستدامة في أدلة التصميم ومواصفات إنشاء الطرق والبنية التحتية والحدائق والمنتزهات الخاصة بإمارة أبوظبي، بالاشتراك مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأشارت إلى أن متطلبات الاستدامة متضمّنة بالفعل في أدلة التصميم ومواصفات الإنشاء، حيث تتم متابعة تطبيقها بالمشاريع من خلال التحقق من التصميم المستدام للمشاريع.

ويسعى قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إلى الاستمرار في دعم تطبيق أحدث التقنيات التي تدعم مجال الاستدامة، حيث يجري المختصون في القطاع دراسات وأبحاثاً تطبيقية ذات طابع ريادي، ومشاريع تجريبية وأبحاث مشتركة مع الجامعات لدراسة وتقييم المبادرات والتقنيات الجديدة في هذا المجال، وإدراج ما يتلاءم منها مع ظروف إمارة أبوظبي في المواصفات والمعايير ذات الصلة.