دبي تروج لعقاراتها الفخمة بمعرض متخصص في بكين

استعرضت غرفة تجارة وصناعة #دبي ممثلة بمكتبها التمثيلي في شنغهاي، الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري للإمارة أمام المستثمرين الصينيين، وذلك في "معرض العقارات الفخمة بكين 2018".

و استعرض ممثل مكتب الغرفة في شنغهاي خلال المعرض، الذي شهد مشاركة أكثر من 16 شركة إماراتية عرضت فرص الاستثمار في مشاريعها العقارية أمام الزوار والمستثمرين الصينيين، المشهد العام للقطاع العقاري بدبي، ورد على استفسارات الزوار من الراغبين بدخول سوق دبي من بوابة القطاع العقاري.

ونظمت الغرفة، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، فعالية خاصة لكبار المشاركين استعرضت خلالها مزايا الاستثمار في القطاع العقاري في دبي، وحضرها 150 شخصية صينية من المهتمين بالاستثمار بقطاع العقارات في الإمارة، وذلك بحضور ومشاركة علي عبيد علي الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.

وقال عمر خان مدير المكاتب الخارجية في الغرفة، إن المستثمرين الصينيين هم الأكثر نشاطاً في السوق العقارية بدبي، موضحاً أن المشترين الصينيين أجروا أكثر من 2000 معاملة عقارية في دبي بقيمة تصل إلى 844 مليون دولار، خلال الفترة من يناير 2016 إلى يونيو 2017، مشيراً إلى توقعات بنمو هذه الأرقام مع وصول عدد الشركات الصينية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية الغرفة إلى أكثر من 3400 شركة، مع توسع العلاقات التجارية بين الإمارات والصين.

ولفت إلى المزايا العديدة التي توفرها إمارة دبي للمستثمرين الصينين الراغبين بالاستثمار في القطاع العقاري، معتبراً أن القطاع في الإمارة بات يجذب اهتماماً كبيراً وطلباً واسعاً من المستثمرين حول العالم.