أبوظبي.. تسهيلات لتسجيل عقود بيع الوحدات العقارية

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في #أبوظبي، عن حزمة من التسهيلات لإجراءات تسجيل عقود بيع الوحدات العقارية، وتوفير مدة زمنية لتوفيق الأوضاع، وإعفاء المطورين العقاريين من غرامة التأخير البالغة 10 آلاف درهم الخاصة بالتسجيل الأول.

وكشفت الدائرة في بيان صحافي، أمس الاثنين، أنه سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم. وسيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.

وأوضحت الدائرة أن هذه التسهيلات تسري على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 ولغاية 30 نوفمبر 2018، دعماً للمستثمرين والملاك، بهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

كما أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن تخصيص وحدة عمليات في بلدية مدينة أبوظبي، لدعم وتسهيل إجراءات تسجيل عقود بيع الوحدات العقارية.

ومن شأن إصدار هذه الحزمة من التسهيلات مساعدة حكومة إمارة أبوظبي على تطوير جودة الخدمات التي تقدمها، وجاءت الخطوة بعد جلسات حوارية مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري، فيما يخص تسجيل عقود بيع الوحدات في المشاريع التطويرية.