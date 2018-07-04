"أراضي دبي" تطلق خدمة الدفع الذكي لمتعامليها

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في #دبي عن قيام إدارة الشؤون المالية بتفعيل خاصية الدفع الذكي من خلال تطبيقي "آبل باي" و"سامسونغ باي"، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي الذكية ودعم الأداء الحكومي القائم على استخدام أحدث تقنيات العصر.

وبدأت "أراضي دبي" تفعيل الخدمة وتطبيقها منذ مطلع يونيو الماضي، حيث تم العمل بها بالفعل في مبنى الدائرة وجميع مكاتب أمناء التسجيل العقاري ليستفيد منها جميع المتعاملين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية دفع الرسوم على العملاء، تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للإدارة في التحول إلى الإجراءات المالية الإلكترونية من دون اللجوء إلى المعاملات الورقية "مالية بلا أوراق"، ما يساعد في الحد من استلام الأوراق النقدية والشيكات واستبدالها بالقنوات الذكية الحديثة.

وقال سعد عبدالله الحمادي مدير أول إدارة الشؤون المالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه على ضوء انتشار استخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إمكانية الاستفادة منها في الأعمال اليومية، بات من اليسير توظيفها أيضاً في مختلف متطلبات الحياة لتسهيل الإجراءات على مستخدمي تلك الهواتف.

وأضاف أنه إلى جانب ضمان راحة وسعادة المتعاملين، فإن الاستعانة بخاصية الدفع الذكي تعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وترتقي بمستوى قدرتها على منافسة الوجهات الاستثمارية الأخرى حول العالم.