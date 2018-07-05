داماك تقترب من إنجاز أول أبراجها "المتوافقة مع الشريعة"

أعلنت "داماك العقارية" دخول مشروع برج "غالية" في المراحل النهائية، حيث يشغل المشروع مساحة مليون قدّم مربّعة في قلب منطقة "قرية جميرا سيركل" JVC. ويمثل المشروع أول أبراج "داماك" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وسيضم 727 شقة فاخرة ومتكاملة الخدمات، بحسب صحيفة "الخليج".

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات لدى "داماك العقارية": "يعتبر برج غالية من المشاريع الخاصة والمميزة بالنسبة لنا، حيث سيوفر للقاطنين خيار الإقامة في شققٍ مفروشة ومتكاملة الخدمات؛ كما سيواكب متطلّبات العملاء، خصوصاً الذين يحرصون على الإقامة في وجهاتٍ فاخرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف: "يسعدنا جداً اقتراب موعد إنجاز العمليات الإنشائية للبرج خلال عام 2018، فيما سنبدأ بتسليم الوحدات السكنية بدءاً من نهاية العام الجاري".

وسيوفر البرج للقاطنين والزوار مرافق ترفيهية فاخرة مخصصة للرجال وأخرى للنساء، بما يشمل مناطق منفصلة لتناول الطعام، وصالات ألعاب رياضية، وأحواض السباحة. كما يقدّم المشروع مزيجاً من الشقق المفروشة التي تتراوح خياراتها بين 1-3 غرف نوم، والتي تلبي بمجملها الطلب المتزايد على تجارب المعيشة الفاخرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال"، من المتوقع أن يشكل المستهلكون المسلمون نسبة 26% من إجمالي التعداد السكاني العالمي بحلول عام 2030، مما سيرفع الطلب على منتجات "الحلال" المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع القطاعات، بما في ذلك العقارات، وفقاً لما نقلته الصحيفة.