"الصندوق العقاري" يستهدف تمويل 489 ألف سعودي بـ3 سنوات

يعمل #صندوق_التنمية_العقاري مع عدة جهات ممولة لإعداد وتطوير 18 منتجا وبرنامجا لتجهيز القطاع المصرفي للقيام بالدور المطلوب لخدمة المواطن.

وكان القضاء قد رفض عدة دعاوى مرفوعة ضد صندوق التنمية العقاري، مؤكدا صحة الإجراء الذي اتخذه الصندوق في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى #البنوك_التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء.

ويسعى صندوق التنمية العقاري لتحقيق طموح توفير التمويل لأكثر من 480 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة علما أن صندوق التمويل العقاري استغرق 40 عاما لخدمة 860 ألفا ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة يلزم إجراء تغييرات هيكلية رئيسية في السوق منها: تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية قادرة على الابتكار وتطوير صناعة التمويل العقاري وتجهيز الممولين لخدمة المواطن.

ولتحقيق ذلك صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جواز مشاركة #البنوك والقطاع الخاص في #التمويل كما أكدت أحكام القضاء أن التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية وأن مصطلح التمويل أعمّ وأوسع من مصطلح القرض، فمصطلح التمويل يتضمن جملة عقود كالبيع الآجل، والتورُّق، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، إضافة إلى عقد القرض.

كما أكد القضاء عدم مخالفة التمويل المدعوم للأصل الذي بنيت عليه جميع الأنظمة وهي الشريعة الإسلامية، وفقًا لما أكده الصندوق.

ويستهدف الصندوق العقاري تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على #تمويل_عقاري بسهولة وبأقل التكاليف.

ويعمل الصندوق العقاري مع 18 جهة ممولة لإعداد وتطوير 18 منتجاً وبرنامجاً وحلا لتجهيز القطاع المصرفي للقيام بالدور المطلوب لخدمة المواطن.

ومع اكتمال هذه الحلول يتمكن المواطن من الحصول على #التمويل_السكني من خلال تقديم ضمانات قروض لتمويل وحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

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ولتجهيز الصندوق العقاري للمستقبل، تم تطبيق هيكلة إدارية جديدة للصندوق للتأكد من ملائمة الوظائف الموجودة لاحتياجات الصندوق المستقبلية، والقدرة على تنفيذ استراتيجية الصندوق وبرنامج الأسكان.

إضافة إلى ذلك، تم استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة من #القطاع_الخاص، واعتماد برامج تدريبية لجميع الموظفين. وتم تطوير سياسات وإجراءات جديدة لضبط وتطوير الأعمال.

كما تم تطبيق نظام #حوكمة مؤسسية جديد حسب المعايير الدولية، لفصل المسؤوليات وتكوين اللجان للتدقيق الداخلي و#إدارة_المخاطر.