4.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.5 مليارات درهم، كان أبرزها رهونات بقيمة 2.85 مليار درهم من خلال 289 إجراء.

وتم تسجيل 690 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 114 مبايعة للأراضي بقيمة 848 مليون درهم، و576 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 839 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم بمنطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بالمنطقة نفسها. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.85 مليار درهم منها 133 رهن أراض بقيمة 2.3 مليار درهم و156 رهن فلل وشقق بقيمة 551 مليون درهم أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 494 مليون درهم ورهن بمنطقة الرفاعة بقيمة 384 مليون درهم.



وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 662 مليون درهم، حيث تم تسجيل 120 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 105 ملايين درهم و102 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة السوق الكبير تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 10 ملايين.

وسجلت الرهونات 407 ملايين درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 154 مليون درهم، و31 رهن فلل وشقق بقيمة 253 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 223 مليون درهم ورهن في منطقة الرفاعة بقيمة 111 مليون درهم.