"مشاركة ريت" يضيف 4 عقارات بـ 146 مليون ريال

أعلنت شركة مشاركة المالية مدير صندوق "مشاركة ريت" إتمام استحواذ الصندوق على 4 مشاريع حقوق انتفاع تجارية في (الرياض – الخرج – الجبيل - الدمام) بقيمة إجمالية 146.1 مليون ريال.

وذكرت شركة مشاركة المالية في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية، أن تمويل هذه المشاريع سيكون من خلال التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتاحة للصندوق، وذلك بعد حصولها على نتائج اثنين من المثمنين العقاريين.

وقالت الشركة إن هذه المشاريع تتميز بموقعها الاستراتيجي وبجودة المستأجرين لها، كما تتميز بعقود إيجارية طويلة الأجل معدلها 17 سنة وبعائد صافٍ يساوي 16% من قيمة الاستحواذ، وبمساحة تأجيرية إجمالية تساوي 45.4 ألف متر مربع مؤجرة على أكثر من 70 مستأجرا.