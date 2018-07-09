جبل عمر توقع اتفاقية مع مجموعة "H" لإدارة فندق جديد

وقعت شركة #جبل_عمر_للتطوير اتفاقية مع مجموعة " H" للضيافة التابعة لمجموعة أبوظبي المالية، وذلك لإدارة وتشغيل فندق جديد من فئة " 5 نجوم" في مكة المكرمة.

ويعد هذا أول فندق تقوم مجموعة "H" للضيافة بإدارته في #مكة، ومن المتوقع تشغيل هذا الفندق عام 2020.

ويضم الفندق 650 غرفة فندقية و3 مطاعم مع توفر أماكن مهيأة للاستقبال واستضافة الاجتماعات ونادٍ رياضي، ويقع ضمن مشروع جبل عمر في مكة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر ياسر الشريف في لقاء مع العربية إن سبل التعاون بين شركته ومجموعة أبوظبي المالية كثيرة و متعددة.

وفي حين أشار الشريف إلى أن كل العمليات المرتبطة بالتطوير تسعى لإضافة القيمة، أكد على تطلع الشركة "إلى الشراكة مع شركة أبوظبي كابيتال، حيث أنها واحدة من أبرز المؤسسات الاستثمارية الخاصة في منطقة الخليج العربي التي تسعى إلى توسيع نطاق علامتها التجارية الخاصة بمجال الضيافة "مجموعة إتش للضيافة" داخل السعودية.

من ناحيته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في #مجموعة_أبوظبي_المالية جاسم الصديقي إنه توجد نقاشات متعددة مع جبل عمر وإن المجموعة تعتبر السعودية سوقا مهمة واستراتيجية.