3.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الحالي 3.1 مليار درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 976 مليون درهم، و524 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 790مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 125مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، ثم مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليار درهم، منها 117 رهن أراض بقيمة 957 مليون درهم، و177 رهن فلل وشقق بقيمة 483 مليون درهم.