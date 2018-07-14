الصينيون يستثمرون 30 مليار درهم بعقارات دبي

يلعب المستثمر الصيني دوراً مهماً في السوق العقاري الإماراتي، حيث توسع نشاطه من مشترٍ صغير إلى مستثمر كبير على قائمة الأعلى استثماراً بين الأجانب، هذا غير كونه وسيطاً عقارياً فاعلاً، ومطوراً لمشروعات ضخمة ونوعية متعددة الاستخدامات، تتعدى قيمتها 30 مليار درهم في الوقت الحالي في دبي بحسب تقرير لصحيفة البيان.

وتشير تقارير رسمية صينية، إلى أن نحو 300 ألف صيني يعيشون في الإمارات، التي تستضيف كذلك 4200 شركة صينية، بينها حوالي 170 شركة كبيرة، والباقي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، و2500 علامة تجارية صينية مسجلة. بالمقابل، وصل حجم الاستثمار الخارجي المباشر للإمارات في عام 2017، إلى 10.3 مليارات دولار، وتوجد تلك الاستثمارات في قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والخزانة والمالية وغيرها. ولكن الصين لم تندرج في الدول الـ 10 الأولى للقيام باستثمارات خارجية مباشرة في الإمارات.

وبرز المستثمر الصيني في مجال التطوير العقاري، من خلال صفقة استحواذ أبرمها قبل أعوام، بعدما اشترى أصولاً بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم، في مشروع تمتلكه شركة لؤلؤة دبي للتطوير العقاري. وتحدثت وسائل الإعلام عن مستثمرين من هونغ كونغ، أبدوا اهتمامهم بالسوق العقارية المزدهرة في دبي.

حينها قالت الشركة، إن مجموعة تشو تاي فوك إندومنت، وهي شريك لوزارة الشؤون المدنية الصينية، اشترت وحدات سكنية فاخرة، وشققاً فندقية وفندقين خمس نجوم. وهذه العقارات جزء من مشروع لؤلؤة دبي، الذي يقام على مساحة 20 مليون قدم مربعة، وهو مشروع قيد التطوير، يضم مركزاً للتسوق ومكاتب إدارية ووحدات سكنية.

وبرز خلال العام الماضي، لاعب ثانٍ في المشهد العقاري، ممثل بشركة «أورينتال بيرلز» للتطوير العقاري، ومقرها الإمارات، ومؤسسوها من الصين، وهم تحالف يضم رجال أعمال قرروا ضخ استثمارات تصل إلى 21 مليار درهم، في مشروع يحمل اسم «رويال بيرلز»، يضم آلاف الوحدات السكنية بمنطقة «ند الشبا» في دبي، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 2.5 مليارات درهم، ومن المقرر إنجازها نهاية 2019، بينما جرى توزيع باقي الأعمال على المرحلتين الثانية والثالثة، على أن يجري الإنجاز والتسليم في موعد أقصاه 2022، ويصل إجمالي الوحدات السكنية بالمشروع إلى 8000 وحدة سكنية.

وأظهرت شركة «فيدو بروبرتيز»، حماسة كبيرة من جانبها، فقد أبرمت قبل أيام، عدداً من الصفقات مع شركة «إعمار العقارية»، لاستثمار ما قيمته 380 مليون درهم، في ما يزيد على 210 آلاف قدم مربعة في مشروع «ذا جراند» في ميناء خور دبي، والذي تم إنشاؤه ضمن الواجهة البحرية للإمارة، ويقع قبالة جزيرة الخور.