"هامبتنز" تسجّل 1000 صفقة عقارية في "دبي هيلز"

سجّلت "هامبتنز إنترناشيونال" للخدمات العقارية، 1000 صفقة عقارية منذ العام الماضي وحتى الآن، في مشروع "دبي هيلز استيت" الذي تطوره #إعمار و"مراس القابضة".

وقال مهاب سمك، المدير العام لـ"هامبتنز إنترناشيونال": "بمتوسط سعر يبلغ 1324 درهماً للقدم المربعة، سجلت هامبتنز ما يقارب الـ200 معاملة في "دبي هيلز استيت" فقط بقيمة تزيد عن 200 مليون درهم، مما يرسخ مكانة المشروع كإحدى الوجهات السكنية المفضلة في المدينة"، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وأطلقت "إعمار" العديد من المشاريع السكنية في "دبي هيلز استيت"، حيث تتخصص "هامبتنز" في تسويق المشروع مسجلة خلال العام الماضي أكثر من 800 عملية بيع.

وكانت "هامبتنز" فازت العام الماضي بجائزة أفضل شركة للوساطة العقارية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بعد تسجيلها لأكبر عدد من المعاملات خلال عام 2017. وتواصل الشركة تحقيق نمو ملحوظ في مبيعات الوحدات العقارية على المخطط وتحديداً في مشاريع كبرى مثل "خور دبي" و"دبي هيلز استيت" و"وسط مدينة دبي" و"إعمار الجنوب".

وأضاف المدير العام لـ"هامبتنز إنترناشيونال": "يمتاز المشروع بالعديد من الخصائص الفريدة مثل ملعب الغولف والحدائق الواسعة بالإضافة إلى احتضانه لمركز التسوق المرتقب "دبي هيلز مول" مما يعزز الطلب على الوحدات السكنية في هذه الوجهة التي تتمتع بطابع أخضر مستدام، بالإضافة إلى ارتباطها المباشر بالمناطق المحيطة بها، ليكون "دبي هيلز استيت" بذلك ملاذاً للهدوء والسكينة في قلب المدينة".

ويقع "دبي هيلز استيت" على تقاطع شارع الخيل وشارع أم سقيم، وهو من أكبر المجمعات التي يجري تطويرها في المدينة، إذ تزيد مساحته عن 11 مليون متر مربع ويتم تطويره من قبل "إعمار العقارية" كمشروع مشترك مع "مِراس".

ويقدم المشروع فرصة للاستمتاع بأسلوب حياة هادئ في #دبي وسط الإطلالات الساحرة على الأفق العمراني للمدينة، بالإضافة إلى الحدائق وتوفيره لمجموعة متكاملة من المرافق أبرزها حديقة "دبي هيلز بارك" ومركز "دبي هيلز مول".