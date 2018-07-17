9455 عقاراً تداولات الأجانب في الشارقة خلال النصف الأول

بلغت قيمة التصرفات العقارية بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 9.5 مليار درهم، شهدتها 149 منطقة بواقع 1720 صفقة عقارية وبإجمالي مساحة بلغت 32 مليون قدم مربعة.

وذكر تقرير أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، أن النصف الأول من العام الجاري شهد على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28700 معاملة.

واستثمرت 31 جنسية في الشارقة بتداول 9455 عقاراً خلال النصف الأول، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 8.5 مليار درهم من خلال تداول 8784 عقاراً، فيما تداول مواطنو الدول الأخرى 671 عقاراً بحجم استثمار بلغ مليار درهم.

وأوضح عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن 90 منطقة في مدينة الشارقة شهدت 1515 معاملة بيع، تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3، وفي المناطق السكنية تصدرت الطي وحوشي معاملات البيع، وشهدت المنطقة الوسطى 56 معاملة في 22 منطقة، تصدرتها المدام والسهيلة التجاريتان والذيد الزراعية بالتساوي.

بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 65 معاملة بيع في 17 منطقة، تصدرتها منطقة الحراي التجارية، وشهدت مدينة كلباء 83 معاملة بيع في 20 منطقة استحوذت المنطقة الصناعية على أغلبها.

وأكد الشامسي أن الشارقة تشهد وتيرة عمل متسارعة في إنجاز المشاريع التطويرية الكبرى، التي تم إنجاز بعضها والإعلان عن إطلاق مراحل جديدة من مشاريع أخرى، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحقق تنوعاً في المنتج العقاري وتخدم قطاعات استثمارية مختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية والمشاريع السياحية التي تتكامل مع بعضها بعضا، لدعم النمو الاقتصادي والمستدام في الإمارة.