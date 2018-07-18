عقارات مصر..تحالف استراتيجي يهدف لاستثمار 20 مليار جنيه

أعلنت كل من شركة "أور كابيتال" وشركة "وادي دجلة" القابضة، عن إنشاء تحالف استراتيجي بينهما في السوق العقارية المصرية، من خلال صندوق ملكية خاصة يمتلك شركة "وادي دجلة" العقارية وتعود فيه حصة 70% لـ "وادي دجلة" القابضة و30% لـ"أور كابيتال".

وأوضح أشرف سلمان رئيس شركة أور كابيتال، في مقابلة مع "العربية"، أن حجم عمليات المقاولات للصندوق يقدر بـ10 مليارات جنيه ، فيما يهدف لاستثمارات متوقعة تفوق 20 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشار إلى أن التحالف الجديد يسعى للوصول إلى مناطق جديدة في مصر يغيب عنها المطورون العقاريون، ويستهدف حداً أدنى للعائد لا يقل عن 25%.

ونفى أن تكون سوق مصر العقارية متجهة نحو فقاعة، موضحاً أن مصر تختلف عن الأسواق الأخرى، ولا خوف من فقاعة لعدة أسباب على رأسها كون الطلب يفوق العرض، وكون حجم التمويل العقاري صغيراً ولا يجبر على البيع المتسارع لسداد المستحقات، فضلاً عن القيود التي يحددها قانون التمويل العقاري.