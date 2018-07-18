وافي: إصدار 6 رخص بيع على الخارطة في 4 مناطق سعودية

أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" في وزارة الإسكان السعودية، ست رخص بيع على الخارطة لعدد من المشروعات في أربع مناطق مختلفة من المملكة، توفر أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية.

والمشاريع الستة هي "تلال الغروب تاون هاوس" بمدينة الدمام، و"تلال الغروب جدة" بمدينة جدة، و"بوابة طيبة" و"درة المدينة" في المدينة المنورة، إضافة إلى "رواسن" في مدينة ينبع، و"شقق ودوبلكسات مشارف هيلز" في الرياض.

وأوضح أمين عام اللجنة نايف الشريف أن هذه المشروعات ستوفر 5719 وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل و"تاون هاوس" بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، مؤكداً حرص برنامج "وافي" على تطبيق كافة المعايير اللازمة لإصدار الرخص لشركات التطوير العقارية العاملة في تلك المشروعات.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين في المشاريع المرخصة، وضبط السوق العقارية من خلال الإشراف المباشر على المشاريع، ومنع عمليات البيع الوهمية، مبينا أن اللجنة وافقت مؤخرا على تجديد رخصة التسويق الداخلي مدة شهر لمشروع "النايفة" بحي المونسية شرق الرياض.

الجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية – استثمارية – مكتبية - خدمية - صناعية – سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.