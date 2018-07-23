أسعار قياسية تهبط بمبيعات المنازل في أميركا

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو، مواصلة التراجع لثالث شهر على التوالي، مع صعود الأسعار إلى مستوى قياسي، وهو ما أبعد على الأرجح بعض المشترين المحتملين عن السوق.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في #أميركا اليوم الاثنين، إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.6% إلى معدل سنوي قدره 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، انخفاضاً من 5.43 مليون وحدة في مايو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 0.5% إلى معدل قدره 5.44 مليون وحدة في يونيو.

وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90% من إجمالي مبيعات المساكن في أميركا، 2.2% في يونيو مواصلة التراجع للشهر الرابع على التوالي.

وفي النصف الأول من العام، تراجعت المبيعات 2.2%، حيث تشهد ركوداً بسبب نقص حاد في المعروض بالسوق العقارية، وهو ما يدفع الأسعار للصعود.

وفي يونيو، ارتفع متوسط أسعار المنازل 5.2% على أساس سنوي إلى 276900 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وكان ذلك الشهر السادس والسبعين على التوالي لزيادات الأسعار على أساس سنوي.