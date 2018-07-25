كيف هي أسعار العقارات في الإمارات بالربع الثاني؟

أظهر تقرير #العقارات_الإماراتية للربع الثاني من عام 2018 الصادر عن شركة استيكو انخفاضًا سنويًا في أسعار إيجار وبيع الفلل والشقق في جميع أنحاء البلاد، كما سلط التقرير الربع سنوي الضوء على اتجاهات السوق الرئيسية.

حيث واصلت أسعار إيجار الشقق في الإمارات الشمالية الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2018 بمتوسط ربع سنوي قدره 2% وبمعدل 11% على مدار العام.

وسجلت العقارات الفاخرة في عجمان أعلى نسبة انخفاض سنوي بلغت 13% إذ تراوح متوسط إيجار الوحدات التي تضم ثلاث غرف نوم بين 40 ألفا و53 ألف درهم إماراتي، إلا أن انخفاض أسعار إيجار نفس النوع من الوحدات في رأس الخيمة كان أقل وضوحا بنسبة 7% إذ بلغ متوسط أسعار الإيجار 95 ألف درهم إماراتي سنويًا.

وفي الشارقة، واصلت أسعار الإيجار اتجاهها نحو الانخفاض بمعدل 2% في الربع الماضي وبمعدل 11% سنويًا، وكان الانخفاض الأبرز في منطقتي البطينة والكورنيش (بنسبة 4%)، في حين سجلت أسعار إيجار المساحات المكتبية بإمارة الشارقة انخفاضًا ربع سنوي بنسبة 3%، وانخفاضًا سنويًا بنسبة 14%.

أبوظبي

وفي إمارة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفضت أسعار بيع الشقق حوالي 2% خلال الربع الثاني، وسجلت انخفاضًا سنوياً بمتوسط 8%. وسجلت منطقة البوابة أعلى انخفاضات في سوق بيع الشقق بنسبة 18% منذ عام 2017، تلتها البندر بنسبة 14%.

وشهدت أسعار إيجار الشقق والفلل انخفاضًا سنويًا بنسبة 10% و9% على التوالي، ما يظهر أنماطاً مماثلة مقارنة بالربع السابق. وتراوح الانخفاض في أسعار إيجار الاستوديوهات والشقق التي تضم ثلاث غرف من 5% إلى 18% على مدار العام، وسجلت حدائق الجولف أعلى انخفاضات في سوق إيجار الفلل منذ الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 14%، تليها حدائق الراحة بنسبة 13%.

وتراجعت أسعار إيجار الفلل في مدينة العين بمتوسط قدره 7% منذ الربع الأول من عام 2018 و12% سنويا، وسجلت الوحدات الكبيرة التي تضم أربع إلى خمس غرف نوم انخفاضًا ملحوظًا، لا سيما في الوحدات التي لم تكن فيها الأسعار والحوافز متماشية مع السوق.

أسعار مبيعات الشقق في دبي

وتراجعت أسعار مبيعات الفلل والشقق في #دبي بنسبة 4% خلال الربع الثاني، بمعدل انخفاض سنوي قدره 11%، وكان الانخفاض الأبرز في مبيعات الشقق في مركز دبي المالي العالمي وديسكفري جاردنز ومدينة دبي الرياضية، حيث بلغ 6% منذ الربع الأول من عام 2018. وفي الوقت نفسه، كانت أعلى نسب انخفاض ربع سنوية لأسعار مبيعات الفلل من نصيب جميرا بارك (8%) والمرابع العربية (5%) والينابيع (5%).

على الرغم من انخفاض عدد التسليمات المتوقعة، مازال حجم المعروض الجديد كبيرًا في دبي في الربع الثاني لعام 2018، ما أدى إلى انخفاض ربع سنوي في أسعار إيجار الشقق والفلل عمومًا بنسبتي 3% و2%، وانخفاض سنوي بنسبتي 12% و10% على التوالي.

ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية الاستباقية والتطوير المستمر للبنية التحتية إلى تعزيز حركة السوق والاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن القرارات الإيجابية التي أُعلن عنها مؤخرًا تجميد رسوم المدارس للعام الدراسي 2018-2019، وكذلك تقديم تأشيرة إقامة لمدة 10 أعوام للمستثمرين والمتخصصين، والسماح للأجانب بتملك الشركات الواقعة خارج نطاق المناطق الحرة بنسبة 100%.