6.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 6.6 مليار درهم، كان أبرزها رهوناً بقيمة 5 مليارات و487 مليون درهم من خلال 254 إجراء.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 645 مبايعة بقيمة مليار و106 ملايين درهم، منها 126 مبايعة للأراضي بقيمة 418 مليون درهم، و519 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 688 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5 مليارات و487 مليون درهم، منها 106 رهون أراض بقيمة 5 مليارات و300 مليون درهم، و148 رهن فلل وشقق بقيمة 187 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 4 مليارات درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 278.2 مليون درهم.