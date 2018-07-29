اكتمال حجز 80% من مشروع "تلال الغروب" بجدة

أعلنت وزارة #الإسكان_السعودية اكتمال حجز 5203 وحدات سكنية في #مشروع_تلال_الغروب في محافظة جدة بما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوحدات السكنية في المشروع، مؤكدة أنه تم البدء في توقيع العقود النهائية للمستفيدين تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه تم الإعلان عن إطلاق خمس مراحل من مشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6900 وحدة سكنية، وذلك نظير الإقبال الكبير على الوحدات السكنية التي يقدمها، موضحة أنه تم مؤخراً إطلاق المرحلة الخامسة من المشروع، وتتواصل المراحل حتى اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية.

ودعت الراغبين في الاطلاع على تصاميم ونماذج الوحدات السكنية إلى زيارة معرض الحجز على أرض المشروع في حي الأمير فواز، وحجز موعد ثم التوجه إلى المشروع بحسب الأوقات المحددة للزيارة بدءا من الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

ويقع مشروع "تلال الغروب" على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، بمساحة تتجاوز المليون متر مربع، ويوفر 6900 وحدة سكنية، من نوع شقة، بمساحات وتصاميم متنوعة، ويأتي مشروع "تلال الغروب" بتحالف سعودي صيني، من خلال شركة ساني العامرية، التي ستبدأ العمل على تنفيذ المشروع بعد اكتمال حجوزاته، وتتنوع الخيارات التي يقدمها المشروع من خلال توفير 4 نماذج للوحدات السكنية تصل مساحاتها إلى 256 مترا مربعا من نموذج "شقة ديبلوكس" مكونة من طابقين، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 260 ألف ريال،

ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية، وتوفير مواقع مخصصة للعديد من المرافق العامة والترفيهية، إضافة إلى تخصيصه مواقع للجهات الخدمية تشمل التعليمية والصحية وغيرها، كما يشمل العديد من المواقع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، وسيتم تشييد مواقع تجارية على أرض المشروع تشمل مجمع تجاري "بوليفارد" على أحدث المعايير العالمية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة "ساني العامرية" بندر بن محمد العامري أعلن عن إطلاق تحالف سعودي صيني مع شركة "ساني" الصينية لتنفيذ هذا المشروع، مبيّناً أن هذه الشراكة تهدف إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها لخدمة المواطنين من خلال جلب أفضل التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن شركة "ساني" الصينية تُعد من ضمن أفضل ثلاث شركات على مستوى العالم في مجال تقنيات البناء، كما أن لها العديد من التجارب العالمية الناجحة كان آخرها بناء 50 ألف وحدة سكنية في ماليزيا خلال 24 شهراً، مبيّناً أن ذلك ما تسعى "ساني العامرية" إلى تنفيذه في مشروع #تلال_الغروب.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال الفترة الماضية عن إطلاق العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مدن المملكة، كما تستمر عمليات التسليم في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كالقنفذة، وبيش، وصامطة، وثادق، وعرعر، والعيينة، والخبر والمبرز.