عقود شراء المساكن القائمة في أميركا ترتفع عكس المتوقع

ارتفعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو الماضي، بعد شهرين متتالين من التراجع، لكن نقصاً في المعروض من العقارات ما زال يعرقل نمو سوق الإسكان الأميركية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس الاثنين، إن مؤشرها لعقود شراء المساكن القائمة، على أساس العقود التي تم توقيعها الشهر الماضي، زاد 0.9% إلى 106.9. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تستقر المبيعات في يونيو.

وعقود شراء المنازل تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، وتشير الزيادة المفاجئة في الشهر الماضي إلى تعافي مبيعات المساكن القائمة التي تراجعت لشهور متتالية.

وعلى أساس سنوي، هبطت عقود شراء المساكن القائمة 2.5% في يونيو.