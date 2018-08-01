إنفاق قطاع التشييد في أميركا يسجل أكبر هبوط في 15 شهراً

سجل الإنفاق في قطاع التشييد في الولايات المتحدة أكبر هبوط في أكثر من عام في يونيو، مع تراجع الاستثمار في المشروعات الخاصة والعامة.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إن إنفاق قطاع التشييد انخفض 1.1%، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2017. لكنها عدلت البيانات لشهر مايو بالرفع، لتظهر زيادة في الإنفاق قدرها 1.3% بدلاً من الزيادة الأولية البالغة 0.4%.

وعدلت الوزارة أيضاً أرقام الإنفاق لشهر أبريل، لتظهر زيادة قدرها 1.7% بدلاً من الزيادة الأولية البالغة 0.9%.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يرتفع إنفاق قطاع التشييد 0.3% في يونيو. وعلى أساس سنوي صعد الإنفاق 6.1%.

وانخفض إجمالي الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 0.4% في يونيو، بعد زيادة بلغت 0.9% في مايو.

وهبط الاستثمار في مشاريع التشييد العامة 3.5%، وهو أكبر هبوط منذ مارس 2013، بعد قفزة بلغت 3.0% في مايو.

وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد للحكومة الاتحادية 3.1%، بعد زيارة بلغت 0.9% في مايو.