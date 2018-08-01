مليارا درهم تداولات عجمان العقارية بالنصف الأول

أكد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في #إمارة_عجمان الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، أن #السوق_العقاري في الإمارة يشهد إقبالاً واسعاً على الأراضي والبنايات والوحدات العقارية الجاهزة في مشاريع التملك الحر.

وأوضح أن السوق العقاري يشهد استقراراً ملحوظاً بالنظر إلى عدة عوامل، أهمها القوانين والتشريعات التي تحمي جميع أطراف الملكية المشتركة والمبادرات التي تبنتها حكومة عجمان لحماية حقوق المستثمرين والملاك، فضلاً عن تسليم عدد من المشاريع الضخمة التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأكد أن حجم التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، قدر بنحو ملياري درهم، وذلك في57 منطقة وبواقع 1146 صفقة عقارية، حيث تعتبر منطقة الياسمين ومنطقة التلة 2 الأعلى تداولاً بإجمالي 400 مليون درهم عن 162 تصرفاً، كما شهدت منطقتا المنامة ومصفوت طلباً عالياً على الأراضي الفضاء.

وأضاف أن الوسطاء العقاريين والمكاتب العقارية لهم دور هام في إنعاش السوق العقاري حيث تعتمد الدائرة 700 مكتب عقاري.