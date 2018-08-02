تراجع إيجارات رأس الخيمة يرفع الإقبال على مناطق حيوية

ساهم تراجع الإيجارات بإمارة #رأس_الخيمة في رفع الطلب على المناطق السكنية الحيوية، بحسب مسؤولين في مكاتب عقارية بالإمارة، أشاروا إلى أن الإمارة شهدت تراجعاً في القيمة الإيجارية للقطاع السكني والتجاري في عدد من مناطق الإمارة خاصة البعيدة عن مركز المدينة فيما سجلت المناطق الحيوية تراجعاً طفيفاً بالقيمة الإيجارية بحسب مسؤولين في مكاتب عقارية بالإمارة، حيث سجلت كثير من المناطق تراجعاً بقيمة 10%.

وأوضح أحمد واصل مسؤول الإيجارات في مكتب الحمد للعقارات أن #إمارة_رأس_الخيمة تشهد إقبالاً كبيراً على القطاع السكني والتجاري وحققت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية خاصة بعد دخول العديد من البنايات الحديثة على الشوارع الرئيسية بالإمارة لبت الطلب المتزايد على القطاعين السكني والتجاري بالإمارة، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً متبايناً في الإيجارات للقطاعات يتراوح بين 10 إلى 15% خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، ما ساهم في زيادة الإقبال على المناطق الحيوية في الإمارة.

وأضاف أن هناك إقبالا متزايدا على الوحدات السكنية القريبة من كورنيش القواسم والنخيل ودهان وطريق الرمس وغيرها من المناطق الحيوية، حيث تتراوح الغرفة وصالة بين 20 إلى 24 ألف درهم بحسب المبنى والموقع والغرفتان وصالة من 27 إلى 30 ألف درهم وترتفع على كورنيش القواسم لتسجل نحو 35 ألف درهم.