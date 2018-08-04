89.5 مليار درهم استثمارات هندية في عقارات دبي منذ 2013

ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لقيمة الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الهنود في قطاع العقارات في #دبي، إلى 89.5 مليار درهم منذ 2013 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018.

وأكدت وسائل الإعلام هندية أن المواطنين الهنود يشكلون أكبر الملاك الأجانب للمنشآت التجارية في المنطقة، وإن حوالي 25% من الاستثمار الأجنبي في عقارات دبي يعود إلى حملة الجنسية الهندية.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغت قيمة استثمارات الهنود في قطاع العقارات خلال عام 2017 فقط 15,6 مليار درهم، بعد أن وصلت إلى 20 مليار درهم و12 مليار درهم في العامين 2015 و2016 على التوالي. أما خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد بلغت قيمة استثمارات الهنود في عقارات دبي نحو 5.9 مليار درهم.

وكان التقرير الذي أصدرته الدائرة عن النشاط العقاري أظهر أن إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 131 مليار درهم، من خلال 33.44 ألف صفقة عقارية، في حين وصلت قيمتها في النصف الأول من العام ذاته 111 مليار درهم في مؤشر على استمرار نشاط وجاذبية القطاع.