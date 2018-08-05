صفقات العقار في السعودية تتراجع 33% منذ بداية العام

أنهت السوق العقارية السعودية أداءها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 33.6%، حيث استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 81.2 مليار ريال، مقارنةً بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي عند 122.3 مليار ريال، بحسب ما أظهرته أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل السعودية.

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصل إلى 45.7%، لتستقر بنهاية الفترة عند 22.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 42.2 مليار ريال مسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 27.2%، واستقرّت بنهاية الفترة عند مستوى 58.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 80.1 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما نشرته "الاقتصادية".

كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مع نفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، وفقاً للمؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.3%، حيث وصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من 2014 إلى نحو 273.4 مليار ريال، مسجلةً بذلك صفقات السوق العقارية المحلية بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أكثر من 192.1 مليار ريال.