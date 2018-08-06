إمارة أبوظبي تنجز 1197 مبنى خلال الربع الأول

ارتفع عدد المباني المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي 2.57% إلى 1197 مبنى مقابل 1167 مبنى منجزاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب مركز إحصاء أبوظبي فإن عدد المباني التي أنجزت في منطقة أبوظبي بلغ 445 مبنى خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 467 مبنى منجزاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد المباني المنجزة في منطقة العين خلال الفترة من 670 مبنى إلى 681 مبنى، كما ارتفع عدد المباني المنجزة في منطقة الظفرة من 30 مبنى إلى 71 مبنى خلال الفترة، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأوضح مركز #إحصاء_أبوظبي أن عدد المباني المنجزة الجديدة في منطقة أبوظبي بلغ 327 مبنى جديدا خلال الربع الأول مقابل 368 مبنى جديدا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأن عدد الإضافات للمباني ارتفع خلال الفترة من 99 إضافة إلى 118 إضافة.

وفي منطقة العين تراجع عدد المباني الجديدة المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي من 670 مبنى إلى 642 مبنى، في حين ارتفع عدد الإضافات خلال الفترة من صفر إلى 39 إضافة.

وفي منطقة الظفرة ارتفع عدد المباني الجديدة المنجزة خلال الفترة من 30 مبنى إلى 61 مبنى، كما ارتفع عدد الإضافات من صفر إلى 10 إضافات. وبذلك يكون عدد المباني الجديدة المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الفترة قد تراجع من 1068 مبنى جديدا إلى 1030 مبنى جديدا، وارتفع عدد الإضافات خلال الفترة من 99 إضافة الى 167 إضافة منجزة.

ووفقا لنوع استخدام هذه المباني فقد أظهرت بيانات مركز إحصاء #أبوظبي أنه تم إنجاز 368 مبنى سكنيا في أبوظبي، و27 مبنى سكنيا تجاريا، و17 مرفقا عاما و5 مبانٍ تجارية ومبنى زراعي واحد خلال الربع الأول من العام الحالي. وفي منطقة العين تم إنجاز 580 مبنى سكنيا و39 مبنى سكنيا تجاريا و3 مبانٍ صناعية و35 مرفقا عاما، و24 مبنى تجاريا،. وفي منطقة الظفرة تم إنجاز 54 مبنى سكنيا، و3 مبانٍ صناعية، و4 مباني مرافق عامة، و10 مبانٍ أخرى غير مصنفة. وبذلك تكون إمارة أبوظبي قد أنجزت 66 مبنى سكنيا خلال الربع الأول من العام الحالي، و33 مبنى صناعيا، و56 مبنى مرافق عامة، و29 مبنى تجاريا، ومبنى زراعيا واحدا، و10 مبانٍ أخرى غير مصنفة.