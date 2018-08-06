العقارية السعودية تطلق مشروع الوديان بـ10 مليارات ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية)، في الرياض اليوم الاثنين، عن مشروع عقاري متعدد يحمل اسم "الوديان"، سيقام في العاصمة #الرياض على مساحة سبعة ملايين متر مربع، وبتكلفة تبلغ 10 مليارات ريال للمرحلة الأولى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية عبدالرحمن المفضي، أن مشروع الوديان سيكون نموذجاً جديداً للحياة المجتمعية، وسيجسد الروح الجديدة للمملكة العربية #السعودية، مشيرا إلى أن المشروع هو تطبيق عملي لمستقبل البناء والحياة في بيئة صحية مبدعة حيث إن تصميمه يتناغم مع مبادئ نمط الحياة الصحية في المشاريع العقارية، بالتعاون مع شركاء رئيسيين ومستثمرين.

ويعد "الوديان" أول مشروع تطوير عقاري خاص يحصل على استقلال إداري وتنظيمي، وذلك من خلال مكتب التنظيم الذاتي الحاصل على صلاحيات بلدية وعمرانية، والذي يقلل من مخاطر المشروع التي يمكن أن يواجهها المستثمرون، كما يقلل من حجم التدخلات والعوائق خلال مرحلة التطوير، ويعمل على تسريع الحصول على الخدمات و التصاريح، وسيتيح للمطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين إمكانية الوصول إلى السوق بشكل أسرع، مما يجعل من المشروع منطقة جاذبة للاستثمارات تتميز بسرعة وكفاءة الإجراءات، دون الحاجة لمراجعة الإدارات الحكومية.

ويسعى المشروع إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%، واستهلاك المياه بنسبة 35%، وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل ضمن برنامج التطوير، ويتوقع اكتماله على مدى سبع سنوات، بينما سيتم إطلاقه بالكامل خلال الربع الرابع من العام الجاري.