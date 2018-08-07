صحيفة: استثمارات "دبي سكوير" تصل إلى 20 مليار درهم

كشفت صحيفة "البيان" أن استثمارات مشروع "دبي سكوير" في مشروع خور دبي الذي تطوره #إعمار بالشراكة مع "دبي القابضة"، ستصل إلى 20 مليار درهم، تغطي النفقات الاستثمارية لمكونات المشروع التجارية والفندقية والسكنية، وفقاً لوثائق حصلت عليها.

وكانت شركة "إعمار" العقارية أعلنت يوم إطلاق مشروع "دبي سكوير"، عن جزء من تلك الاستثمارات تتعلق بالمكونات التجارية ومنافذ التجزئة والتسوق تصل إلى 10 مليارات درهم، ليكون الشروع بمثابة مدينة مستقبلية صغيرة تقع بمحاذاة "برج الخور" الذي سيصبح المعلم المعماري الأعلى في العالم في 2020.

وبحسب معلومات "البيان"، فإن عمليات البناء والتشييد في الحي التجاري انطلقت منذ فترة، وستكون على مرحلتين، وسيجري تطوير 500 ألف متر مربع كمساحات تأجير في المرحلة الأولى، على أن تصل المساحات المطورة للتأجير في المرحلة الثانية إلى 250 ألف متر مربع.

أما مساحة البناء الإجمالية في المشروع برمته فتصل إلى 5.7 مليون متر مربع، أما المنطقة السكنية فستضم مباني متعددة الطبقات تضم 9262 وحدة سكنية، في حين تتكون المباني الفندقية من 1563 غرفة وجناحاً، تدار من قبل "إعمار للضيافة"، في حين يدار الحي التجاري من قبل "إعمار مولز".