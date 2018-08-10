3.4 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع ما يزيد على 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 591 مبايعة بقيمة مليار و910 ملايين درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و523 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 710 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 632 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم بمنطقة ند الحمر ومبايعة بقيمة 103 ملايين بمنطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم والثالثة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 46.1 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي.

وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بـ56 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.51 مليار درهم منها 103 رهونات أراض بقيمة 1.2 مليار درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 315 مليون درهم أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 265 مليون درهم ورهن بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 180 مليون درهم.

وحققت التصرفات العقارية أمس الخميس 605 ملايين درهم، حيث تم تسجيل 147 مبايعة بقيمة 355 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 172 مليون درهم و130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 183 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة المركاض. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين.

وجاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 250 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 120 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 130 مليون درهم أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 88 مليون درهم ورهن في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 40 مليون درهم.