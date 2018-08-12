صفقتان تعيدان الزخم للعقارات التجارية في السعودية

أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تحسناً لافتاً في قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري، نتيجة تنفيذ صفقتي بيع أراضٍ تجارية في كل من مدينتي الرياض وجدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 979.7 مليون ريال، أسهمت في تحسن مستوى صفقات القطاع خلال الأسبوع، بارتفاع وصلت نسبته إلى 123.9%، ووصولها إلى 1.5 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت مستويات صفقات القطاع التجاري تعرضت لضغوط شديدة طوال الأسابيع الماضية، منذ مطلع العام الجاري، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث "وصلت في نهاية يونيو الماضي على المستوى الأسبوعي إلى 162.5 مليون ريال فقط"، فيما وصل انخفاض المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري خلال العام الجاري إلى 49.7%، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي (المتوسط الأسبوعي للقطاع التجاري لعام 2018 بلغ 827 مليون ريال، فيما بلغ 1644 مليون ريال في عام 2017"، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية".