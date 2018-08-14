نمو أرباح إعمار الفصلية 16% إلى 1.68 مليار دولار

حققت شركة "إعمار العقارية" نمواً بصافي أرباح بنسبة 16% إلى 1.679 مليار درهم، أي ما يعادل 457 مليون دولار خلال الربع الثاني، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير".

وحققت "إعمار" نمواً بنسبة 18% في صافي الأرباح النصفية إلى 3.344 مليار درهم (910 ملايين دولار)، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير"، وذلك مقارنةً بصافي الأرباح المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 والبالغ 2.837 مليار درهم (772 مليون دولار).

ووصل صافي الأرباح في النصف الأول من هذا العام بعد احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير" في 2017 إلى 2.981 مليار درهم (812 مليون دولار)، بنمو نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلنت "إعمار العقارية"عن تحقيق إيرادات بقيمة 11.474 مليار درهم (3.124 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 46% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2017 والتي بلغت 7.866 مليار درهم (2.142 مليار دولار). ويأتي هذا النمو مدفوعاً بتحقيق إنجازات نوعية على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشاريع بالتزامن مع النمو المستمر في أعمال مراكز التسوق.

وحققت أعمال #إعمار في قطاعات مراكز التسوق، والضيافة، والترفيه إيرادات بقيمة 3.536 مليار درهم (963 مليون دولار)، بنمو نسبته 17% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 3.016 مليار درهم (821 مليون دولار). وتمثل إيرادات هذه الأعمال 31% من إجمالي إيرادات "إعمار".

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "يمثل الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من السنة انعكاساً لقوة اقتصاد دبي والاهتمام المتنامي بالمدينة من قبل المستثمرين العالميين والسياح على حد سواء. وفي الوقت الذي سجلت فيه أعمالنا في القطاع العقاري نمواً إيجابياً مع إطلاق عدد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي، استفادت أعمالنا في مراكز التسوق، والضيافة، والترفيه من تنامي أعداد السياح القادمين إلى المدينة بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق المحلي. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو تطوير أصول عقارية مميزة وتعزيز إمكاناتنا في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".

وفي القطاع العقاري، أطلقت "إعمار" عدداً من الوجهات السكنية في دبي ضمن "خور دبي"، و"دبي هيلز استيت"، و"وسط مدينة دبي"، و"إعمار الجنوب"، وكشفت أيضاً عن جزيرة "إعمار بيتشفرونت" الخاصة. وقوبل إطلاق هذه الوجهات باهتمام كبير من قبل المستثمرين العالميين، مما يعبّر عن السمعة المميزة التي تحظى بها "إعمار" من حيث جودة التصميم والبناء والالتزام باستكمال المشاريع في المواعيد المحددة.

وخلال النصف الأول من 2018، سجلت "إعمار مولز"، إيرادات بلغت 2.103 مليار درهم (573 مليون دولار)، بنمو نسبته 29% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2017 والتي بلغت 1.624 مليار درهم (442 مليون دولار).

وتواصل "إعمار" تعزيز أعمالها في قطاع مراكز التسوق مع إطلاق وجهة تجارية جديدة ضمن "خور دبي" تمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة وتبعد مسافة 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي. وستضم هذه الوجهة الجديدة، التي ترسم ملامح جديدة لقطاع تجارة التجزئة، أكبر حي صيني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.