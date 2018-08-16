استكمال آليات رد الضريبة عن مساكن المواطنين بالإمارات

استكملت "الهيئة الاتحادية للضرائب" في #الإمارات كافة الآليات الخاصة بطلب استرداد ضريبة #القيمة_المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين والشروط والمستندات المطلوب إرفاقها في طلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة.

ودعت الهيئة المعنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة إلى القيام بإجراءات الاسترداد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى أن هناك 3 شروط أساسية للمطالبة باسترداد الضريبة تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/‏ أو عائلته (عائلتها)، وأن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.

كما دعت الهيئة في بيان الراغبين في استرداد الضريبة على تشييد #المساكن إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث يقدم الدليل شرحاً شاملاً مبسطاً حول آلية تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة والوثائق المطلوب إرفاقها في الطلبات المقدمة إلى الهيئة للنظر فيها، بحسب "البيان" الإماراتية.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أو تاريخ تحدده الهيئة.