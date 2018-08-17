2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد تقرير التصرفات، الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة شهدت أمس تسجيل 537 مبايعة بقيمة مليار و660 مليون درهم، منها 146 مبايعة للأراضي بقيمة 985 مليون درهم، و391 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 675 مليون درهم.

ولفت التقرير إلى أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 188.5 مليون درهم في منطقة اليفره 2، تليها مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

ونوه إلى أن منطقة وادي الصفا 3 تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات ملياراً و173 مليون درهم منها 108 رهونات أراضٍ بقيمة 648 مليون درهم، و206 رهونات فلل وشقق بقيمة 525 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 145 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 140 مليون درهم.