الإمارات تصدر أول شهادة رقمية للرهن العقاري في العالم

أصبحت الإمارات أول دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الرهن العقاري رقمياً عبر منصة خدمات ذكية، وضمن هذا الإطار أصدرت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي أول شهادة رهن عقاري رقمية عالمياً، وذلك كثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، ورئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن البلدية تسير على طريق التحول الرقمي بشكل متصاعد ومنهجي، وما إصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية الأولى عالمياً إلا نتيجة وانعكاس لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وقال المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي، إن "تطوير الأداء العام للبلدية خصوصاً على الصعيد الرقمي في مجال تنظيم ودعم السوق العقارية، يأتي انعكاساً وتجسيداً للقانون رقم 3 لسنة 2015 والخاص بتنظيم السوق العقارية، حيث عملت البلدية على تفعيل هذا القانون من خلال اتخاذ الإجراءات الرائدة والعصرية والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات، وتأتي خدمة الرهن العقاري الرقمية نتيجة مشرفة لمشروع التحول الرقمي التي يترتب عليها فوائد كثيرة تخدم جميع الأطراف العاملة في الحقل العقاري".

وأضاف: "اختصرت البلدية بهذه الخدمة رحلة المتعامل والبنك وجميع الأطراف المعنية بالرهن العقاري، ووفرت عليهم مسألة الحضور الشخصي لإنجاز معاملة الرهن، بل أتاحت لهم عبر منصة (سمارت هب) إنجاز معاملة الرهن العقاري متى ما شاؤوا وأينما كانوا على مستوى العالم وبكل يسر وسهولة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".