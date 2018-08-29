دبي تطلق برنامج "هارفارد" لـ"المدن السعيدة"

أعلن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق برنامج "هارفارد" للمدن السعيدة الذي سيتم تنظيمه يومي 11 و12 من نوفمبر المقبل في مقر المعهد بأراضي #دبي.

وقال محمود البرعي المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع جامعة "هارفارد" الأميركية للتعليم التنفيذي من أجل تنظيم هذا البرنامج الذي تتمحور أنشطته حول المدن السعيدة، حيث أصبحت السعادة والرفاهية على نحو متزايد بمثابة مقياس للتقدم الاجتماعي وازدهار المدن، ويتوقع من المسؤولين عن أعمال تخطيط وتطوير المجتمعات المحلية أن يقوموا بتطوير تعريف جديدة لمفاهيم النمو والتنمية، وأن يضعوا في حسبانهم احتياجات الناس.. ويمكن أن تتحقق السعادة في المدن إذا ما تظافرت جهود الجميع لتجاوز توقعات سكانها في كافة جوانب الحياة لينعم الجميع بالسعادة والراحة".

ولفت إلى أن النسخة الثالثة من هذا البرنامج ستتناول موضوع "المدن السعيدة"، حيث تناولت النسختان السابقتان موضوعي "المدن الذكية" و "مدن المستقبل"، منوها بأن البرنامج يتوافق مع مهمة المعهد الرامية إلى نشر المعرفة العقارية وسيتم خلاله التعريف بالسياق ومجالات التركيز والجهود الواجب القيام بها من أجل ترجمة مفهوم "المدينة السعيدة" على أرض الواقع حيث تتكون ورشة العمل من ثلاثة عناصر محددة.

وأضاف البرعي أن هذا البرنامج يعد فرصة قيمة للمهتمين بالقطاع العقاري والقائمين على تخطيط المدن وتطويرها، حيث يمثل البرنامج أداة مهمة للراغبين في تطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال واكتساب المعرفة المتخصصة التي باتت تعتبر اليوم من المسائل الرئيسية التي تشغل بال الكثيرين للتعامل مع التحديات التي تواجهها المدن في عصرنا الحالي.