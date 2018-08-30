"عزيزي" تطلق "فواد ريزيدنس" في مدينة دبي الطبية

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري" عن مشروعها السكني الثالث في مدينة دبي الطبية، والذي يحمل اسم "عزيزي فواد ريزيدنس".

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 565.503 أقدام مربعة، وسيضم ما مجموعه 396 شقة، موزعة على 201 استوديو، و165 شقة من غرفة واحدة، و30 شقة من غرفتين.

ويمتاز المشروع بتصميم عصري من خلال واجهته الزجاجية، إضافة إلى انتشار الحدائق في أرجائه، مع وجود صالة رياضية مغلقة وحمام سباحة ومناطق لمحال التجزئة ومواقف مغطاة للسيارات.

ويتيح موقع المشروع الوصول بسهولة إلى شارعي الخيل وعود ميثاء، كما يقع على مقربة من مطار دبي الدولي و"داون تاون دبي" و"دبي فستيفال سيتي مول"، حيث سيكون بمقدور القاطنين فيه الوصول بسهولة إلى أماكن التسوق والترفيه الرئيسية، ما يعني وجود ما يزيد عن 200 محل تجاري على مقربة من المكان.

أما المشروعان الآخران لشركة "عزيزي للتطوير العقاري" في مدينة دبي الطبية، فهما "عزيزي علياء رزيدنسيز" و "فرهاد عزيزي ريزيدنس".