دبي: 12.3 مليار درهم صفقات الشقق السكنية

حافظت #سوق_العقارات_الجاهزة للسكن في دبي على أدائها المستقر طيلة 11 شهراً من العام الجاري، لاسيما سوق صفقات الشقق السكنية، التي سجلت 12.3 مليار درهم، متراجعة 1% تقريباً، مقابل أدائها، بنفس الفترة من عام 2017، بحسب صحيفة البيان.

وطبقاً للرصد القائم على بيانات دائرة الأراضي والأملاك، فقد اشترى مستثمرون من داخل وخارج الإمارات 9867 شقة جاهزة، بقيمة تجاوزت 12.3 مليار درهم، وهو أداء قياسي، مقارنة بصفقات بيع الفلل السكنية الجاهزة، والتي سجلت 876 فيلا جاهزة للسكن بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار درهم.

وأظهرت البيانات، وصول إجمالي قيمة #صفقات بيع #العقارات الجاهزة أكثر من 15 مليار درهم لـ 10743 عقاراً جاهزاً، وهو أقل بنحو 6.2 مليار درهم، مقابل أداء سوق العقارات الجاهزة، الذي سجل خلال الفترة ذاتها أكثر من 21.2 مليار درهم، ثمناً لـ 15979 عقاراً قيد الإنجاز.

وبذلك يكون سوق العقارات الجاهزة، قد قلص فارق المبيعات بينه وبين سوق العقارات قيد الإنجاز، بنحو 4 مليارات، مقارنة بعام 2017، الذي تفوقت فيه مبيعات العقارات قيد الإنجاز بأكثر من 10 مليارات، على مبيعات العقارات الجاهزة.