المركزي الإماراتي: تراجع أسعار العقارات في دبي 7.4%

قال #مصرف_الإمارات المركزي في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن أسعار #العقارات السكنية تراجعت 7.4% عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8% في الربع الثاني.



اقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5% عن الربع السابق. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.



ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1% على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9% في الربع الثاني.