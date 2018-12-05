اليوم.. انطلاق فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري"

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات معرض " #ريستاتكس_جدة_العقاري " والذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل في 9 ديسمبر، وذلك بمشاركة أهم صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي، من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين وغيرها.

ويتخلل المعرض الذي يفتتح الأربعاء في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، العديد من البرامج وورش العمل، بالإضافة إلى دورة تدريبية للوسطاء العقاريين، كما تعقد يوم الخميس 5 ورش عمل، الأولى تحت عنوان "دور برنامج اتحاد الملاك في تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة" وذلك من الساعة (10:30 – 11:30صباحاً)، كذلك ورشة عمل بعنوان "فرز الوحدات العقارية والفرص الاستثمارية" والتي تبدأ الساعة الـ12:30 ظهراً وتستمر لمدة ساعة واحدة.

وفي الفترة المسائية من مساء الخميس تعقد ورشة عمل بعنوان "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" (5:00 إلى 6:00 مساءً)، يعقبها في الساعة السادسة والربع مساءً ورشة عمل تحمل عنوان "آليات فحص جودة وتقسيم استدامة المباني" والتي تستمر ساعة كاملة، أما الورشة الخامسة فتأتي تحت عنوان "قطاع الإيجار العقاري بين الواقع والمستقبل"، إذ تبدأ الورشة من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً.

كما تشهد بقية أيام المعرض عدداً من ورش العمل التي تُعنى بمواضيع مختلفة، مثل "أحدث أساليب البناء والمحفزات الحكومية" التي تعقد يوم الجمعة (6 إلى 7 مساءً)، كما تعقد في اليوم الذي يليه ورشة عمل بعنوان "نظام إتمام.. بوابة التطوير العقاري".

وفي اليوم الأخير للمعرض الذي يعد الحدث العقاري الرائد في جدة، تأتي ورشة عمل تحمل عنوان "لقاء مع جمعيات منطقة مكة المكرمة"، إذ تعقد الورشة على فترتين، الأولى (10:30 حتى 12:30 ظهراً)، أما الأخرى (6 إلى 9 مساءً).

كما يتخلل المعرض دورة تدريبية مجانية ينظمها المعهد العقاري السعودي تعقد يوم السبت (4 مساءً إلى 10 مساءً) تحت عنوان "الوساطة العقارية"، وتهدف إلى زيادة الإلمام بأخلاقيات المهنة للوسيط العقاري، بالإضافة إلى دورِه في نظام الإيجار بشكل دقيق، وفهم نظام الإيجار وكيفية تطبيقه عملياً، كذلك معرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية.