توقع ضخ أثرياء هنود مزيدا من الاستثمارات في عقارات دبي

قالت صحيفة "بزنس توداي"، إن الأثرياء الهنود الراغبين في شراء المنازل بغرض #الاستثمار_العقاري، بدؤوا في التوجه نحو #دبي مؤخراً.

وذكرت الصحيفة أن #المستثمرين_الهنود لا يحصلون على عائدات كبيرة من استثماراتهم في الهند، مشيرة إلى أن المعرض العقاري الذي ستنظمه دائرة الأراضي والأملاك بمدينة مومباي، سيشهد توجه المزيد من الأثرياء الهنود نحو دبي للاستثمار العقاري، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف التقرير، أن الأثرياء من الهند هم الأكثر استثماراً في #عقارات_دبي بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به، علاوة على تركز الاستثمارات العقارية فيها وارتفاع العائدات وسهولة الإجراءات التنظيمية، ما يجعلها وجهة مثالية للراغبين في الحصول على عائدات استثمارية أكبر.