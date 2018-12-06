ضخ 69 مليار درهم في عقارات دبي خلال 11 شهراً

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام #دائرة_الأراضي والأملاك في #دبي، إن السوق العقاري المحلي يواصل استقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية، بعاملين هامين وهما: اقتراب معرض "إكسبو الدولي 2020"، والتفاعل الإيجابي للمطورين مع توجيهات القيادة.

وأضاف ابن مجرن قائلاً: "يؤكد سوق دبي العقاري من جديد، جاذبيته وقدرته على منافسة الوجهات الاستثمارية الدولية، إلى جانب الكثير من مكامن القوة التي تتمتع بها الإمارة، وهي واضحة من حيث قيمة الاستثمارات التي بلغت 69 مليار درهم حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشار ابن مجرن إلى أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، تم تسجيل 49110 تصرفات عقارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 194 مليار درهم، حيث كان هناك 31643 مبايعة بقيمة 69 مليار درهم، و13036 رهناً بقيمة 101 مليار درهم، وسجلت التصرفات الأخرى 4431 تصرفاً بقيمة بلغت 24 مليار درهم.

واستقبل السوق 26728 مستثمراً أبرموا 33888 صفقة استثمارية بقيمة قدرها 62 مليار درهم. وتظهر التفاصيل دخول 5946 مستثمراً خليجياً في 8096 استثماراً وصلت قيمتها إلى 16.515 مليار درهم. وكالعادة، تصدر مواطنو دولة الإمارات القائمة من خلال 3828 مستثمراً سجلوا 5066 صفقة استثمارية تجاوزت قيمتها 11.4 مليار درهم. وتلاهم السعوديون في المرتبة الثانية، ثم الكويتيون والعمانيون والبحرينيون على التوالي.