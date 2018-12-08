بروبرتي فايندر: تزايد البحث عن شراء عقارات بدبي

أكد تقرير صدر عن شركة #بروبرتي_فايندر أن #سوق_العقارات بدبي يمتاز بالحيوية ويعد أحد الأركان الأساسية في الاقتصاد في ظل توقعات إيجابية لقطاع العقار السكني بحسب صحيفة البيان.

وأظهرت بيانات "بروبرتي فايندر" بالربع الثاني من 2018 وجود أكثر من 2.5 مليون عملية بحث في مرسى دبي، يتبعها وسط مدينة دبي بـ 1.5 مليون عملية، ونخلة جميرا بـ 1.3 مليون عملية بحث، والمرابع العربية بمليون عملية، وجميرا غلوبال سيركل بما يقرب من مليون عملية.

وكان مرسى دبي الأكثر بحثاً من قبل المستأجرين بـ 4.7 مليون عملية بحث، ووسط مدينة دبي بـ 2.5 مليون، ونخلة جميرا بـ 2.5 مليون عملية.

وأضاف التقرير أن ثمة جهودا مستمرة لجذب المواهب والكفاءات والثروات، وتعزيز المكانة المرموقة التي وضعت دبي على مسرح العالم.

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه حتى سبتمبر 2018 تم تسجيل 39802 صفقة بيع، باستثمارات 162 مليار درهم.