140 مليار جنيه ميزانية الخدمات بالعاصمة الإدارية لمصر

قدر اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة بـ 140 مليار جنيه سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى، مشيرا خلال كلمته الرئيسية لمؤتمر اتحاد جمعيات التنمية الإدارية برعاية شركة ماستر جروب أن المشروع لم يكلف ميزانية الدولة أي مليم ولا يمثل عبئا عليها.

أضاف أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من قطار كهربائي بقرض من الصين ويحتوي القطار على 13 عربة ويبدأ من محطة عدلي منصور في مدينة السلام وصولا إلى العاصمة الإدارية، ومشيرا أيضا إلى أن العاصمة الإدارية مقامة على مساحة 180 ألف فدان تصل فيها مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان والتي سيتم الانتهاء من تسليمها بحلول نهاية عام 2020 وتخدم قرابة 1.5 مليون نسمة.

أكد أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة والتي يصل عددها 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية، كما أن هناك 60 سفارة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية للتواجد فيها.

وعن دور القوات المسلحة في المشروع قال إن دورها في ضبط المشروع والتأكد من سلامة التنفيذ وهناك 45 شركة مقاولات كبرى تتولى عملية التشييد والبناء وبعمل بها 180 ألف عامل بصورة مباشرة بخلاف العمالة غير المباشرة،

أوضح أن العاصمة الإدارية تعد أول مدينة ذكية في مصر وستكون واجهه يحتذى بها، مشيرا أيضا إلى أنه تم مد خطين للمياه من مدينة العاشر من رمصان ومدينة القاهرة الجديدة لتزويد العاصمة من احتياجاتها من المياه في الوقت الحالي.

أضاف أيضا عابدين أن العاصمة الإدارية تضم 60 مدرسة و6 جامعات كبرى، كما أن شركة العاصمة الإدارية تقوم اليوم ببناء 20 ألف وحدة سكنية لموظفي الحكومة.

ومن جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية على الدور الرائد الذي ستلعبه العاصمة الإدارية باعتبارها مشروعا استثماريا من الطراز الأول، خاصة أن العاصمة تعتبر عمقا استراتيجيا للدولة المصرية بعد انتقال مجلس الوزراء وباقي الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية استراتيجية نحو الاتجاه إلى المدن الذكية الجديدة.

يذكر أن الدكتور نبيل البشبيشي أمين عام المؤتمر قد ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمه خبير التسويق طارق عبد المحسن رئيس شركة سترايك ميديا.

وفي نهاية اللقاء كرم اتحاد جمعيات التنمية الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسام حمدي من شركة ماستر جروب، طارق عبد المحسن رئيس شركة سترايك ميديا.