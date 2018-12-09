%53 حصة بيع العقارات على الخريطة في دبي بالربع الثالث

سجل السوق العقاري المحلي في #دبي بيع نحو 6350 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، واستحوذت المبيعات على الخريطة على أكثر من النصف بواقع 53% (3366 وحدة).

وتصدرت كل من "الخليج التجاري" و"مدينة محمد بن راشد" و"دائرة قرية الجميرا" مبيعات الشقق على الخريطة خلال هذه الفترة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وتصدرت " #المدينة_العالمية" و" #مارينا دبي" و"دائرة قرية الجميرا" مبيعات #الشقق الجاهزة بنسبة 32% من مجموع مبيعات الشقق الجاهزة خلال الربع الثالث لعام 2018.

أما مبيعات الفلل والمنازل الفردية الجاهزة فقد تجاوزت المبيعات على الخريطة في الربع الثالث من عام 2018 والتي تصدرتها "روعة الإمارات" (اميريتس ليفينج) و"المرابع العربية" و"داماك هيلز" والتي بلغت مجتمعة نسبة 30% من مجموع مبيعات الفلل والمنازل الفردية الجاهزة خلال الربع الثالث.

ولفت التقرير المشترك بين "هاربور العقارية" و"بروبرتي مونيتور" إلى أن الأسعار التي تم تداولها للفلل والمنازل الفردية قد استقرت خلال الربع الثالث من عام 2018 على أقل من متوسط أسعار عام 2017، وضاقت فجوة السعر بين الشقق والمنازل المستقلة.

كما اتجهت أسعار الشقق أيضًا إلى الانخفاض وبلغت في المتوسط نحو 1.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2018. كما أن تداولات العقارات الجاهزة التي بدأت في منافسة أنشطة البيع على الخريطة للفلل والمنازل الفردية منذ نوفمبر 2017، قد استمرت في اتخاذ نفس المنحى خلال هذا الربع.

في غضون ذلك، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 استمرت تداولات البيع على الخريطة للشقق في التصدر حيث ركز المطورون اهتمامهم على تزويد خيارات منخفضة الأسعار وخطط الدفع الميسرة والمنافسة والتنازل عن رسوم التسجيل وغيرها من الحوافز الأخرى.