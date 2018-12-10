"الشرقيون للتنمية" تستثمر 13 مليار جنيه بمدينة صناعية

قال محمد محمد فريد خميس مالك شركة "الشرقيون للتنمية العمرانية" إن شركته تستثمر 13 مليار جنيه، ما يعادل 723.8 مليون دولار في تطوير مدينة صناعية بالعين السخنة شرقي القاهرة خلال خمس سنوات.



وأضاف خميس، نجل رجل الأعمال والملياردير المصري محمد فريد خميس، في اتصال هاتفي مع رويترز أن شركته لديها "10.5 مليون متر مربع أرض صناعية في #مدينة_العين_السخنة...سنقوم بتطويرها على سبعة مراحل خلال 5 سنوات باستثمارات 13 مليار جنيه وإيرادات متوقعة 18 مليار جنيه".

ولم يخض خميس في تفاصيل بشأن طرق تمويل المشروع.

وتمتلك عائلة خميس أسهم الشرقيون للتنمية العمرانية وشركة النساجون الشرقيون للسجاد أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم.

وقال خميس "سنبدأ المرحلة الأولى تحت اسم ‭'‬مصنعي‭'‬ مطلع العام لطرح 185 مصنعا للبيع بمساحات تتراوح بين 400-650 مترا للصناعات الصغيرة والمتوسطة...قبل نهاية النصف الأول من 2019 ستكون المصانع جاهزة للتشغيل.



"نسلم المصانع جاهزة بدون خطوط الإنتاج والعمال إذا كان المستثمر يريد ذلك، وإذا كان يريد قطعة أرض فقط بمساحة محددة نسهل ذلك أيضا".



وتأسست #الشرقيون_للتنمية_العمرانية عام 1994 ويبلغ رأسمالها المدفوع 223 مليون جنيه والمرخص به مليار جنيه.



وأضاف خميس "المدينة ستكون متكاملة وتحوي مناطق لوجيستية ومدينة للمؤتمرات والمعارض ومدينتين سكنيتين وفندقا".