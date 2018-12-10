"الإسكان" السعودية تطلق مشروعين جديدين للفلل الجاهزة

أعلنت وزارة #الإسكان_السعودية عن إطلاق مشروعين جديدين للفلل السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة في مدينتي #سكاكا و #المجمعة، توفران 734 فيلا سكنية، وذلك ضمن برنامج "سكني 2018" الذي يستهدف في عامه الثاني تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع متاحة للحجز أمام المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، كما أنه سيتم تسليمها للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي، مبيّنة أنه بإمكان المواطنين زيارة فيلا العرض التي تم تأثيثها وتجهيزها بشكل كامل في كل مشروع، إضافة إلى بعض المزايا والخصومات التي يتحصل عليها المستفيدون من أشهر شركات الأثاث في المملكة، وذلك بعد تأكيد الحجز للفيلا السكنية.

وشملت المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مشروع سكاكا، الذي يوفر 294 وحدة سكنية من نوع فيلا تبلغ مساحتها 500 متر مربع، بتصاميم مناسبة تلبي احتياج الأسر، وتكفل الإقامة في بيئة سكنية تتناسب مع ثقافة الأسرة السعودية وتراعي احتياجاتها، حيث تضم 3 غرف نوم ومجلسا وصالة ومطبخا و3 دورات مياه وغرفة خصصت للغسيل، وتبدأ أسعارها من (382,500 ريال) وبأقساط شهرية تبدأ من (1,275 ريال)، وتتوفر به كامل الخدمات إذ يحوي على مواقع مخصصة للمدارس، و3 مساجد، بالإضافة الى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وملاعب للأطفال، ومرافقين تجاريين، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع بالقرب من المناطق العمرانية.

أما مشروع محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، فيبلغ عدد #الوحدات_السكنية فيه 440 فيلا بقيمة (380,000 ريال) للفيلا، وقسط شهري يبدأ من (1,266 ريال)، علماً أن مساحة الأرض لكل فيلا هي 500 متر مربع، ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية (603,250 متر مربع)، مساجد وحدائق، وأراضي مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية، ويتميز بتكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي يحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية.

وأكّدت الوزارة أن هذه المشاريع التي سيتم تسليمها للمستفيدين مكتملة البنية التحتية والخدمات، من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلته، وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتأتي هذه المشاريع امتداداً لنحو 31 مشروعاً للفلل السكنية الجاهزة سبق وأن أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث توفر هذه المشاريع أكثر من 9179 فيلا سكنية، تتوزع في مختلف مدن المملكة.