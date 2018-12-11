رئيس تطوير الزوراء: شركات العقار بالإمارات تواجه تباطؤا

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الزوراء، ومقرها إمارة عجمان، إن شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة تواجه تباطؤا في المبيعات.

وأبلغ الرئيس التنفيذي عماد الدنا، الصحفيين، أن الزوراء تعرض خطط سداد ميسرة في مواجهة ظروف السوق.

ويهدف مشروع الزوراء البالغة قيمته 60 مليار دولار إلى زيادة عدد سكان عجمان إلى نحو مثليه، وهي واحدة من أصغر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة

من جهته، قال مدير عمليات شركة سوليدير انترناشونال اللبنانية أسامة قباني المشاركة في تطوير مشروع الزوراء إن استكمال المشروع البالغة قيمته 60 مليار دولار سيستغرق ما لا يقل عن 15 سنة أخرى.



وأبلغ قباني الصحفيين في عجمان، أن سوليدير تقر بأن هناك تحديات في سوق العقارات الإماراتية.

وفي سياق منفصل، أشار قباني إلى أن السوق العقارية في لبنان تواجه تحديات شديدة وإن تشكيل الحكومة مهم لإفساح المجال أمام التعافي.



وأبلغ قباني رويترز قائلا "ذلك يفرض بلا شك الكثير من الضغوط على السوق العقارية لأن الناس يحتاجون إلى الشعور بالاستقرار. يجب أن تكون هناك حكومة، فأحيانا تستدعي الضرورة سن تشريعات.. سوق العقارات تتضرر، قطعا تتضرر".