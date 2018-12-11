"إعمار" العقارية تطلق عمليات تطوير أعمالها في الصين

باشرت شركة " #إعمار"، العقارنية عمليات تطوير أعمالها في الصين، حيث وظفت فريقاً من خبراء تطوير الأعمال الصينيين.

وقالت الشركة إنها بدأت بتصميم وتجهيز مكتبين في منطقة الأعمال المركزية في كل من بكين وشنغهاي.

وبالإضافة إلى الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي تحديداً كوجهة استثمارية عالية النمو، تعرض صالتا عرض #شركة_إعمار أسلوب الحياة ومشاريع التسوق والضيافة في #دبي مثل " #دبي_مول" و"العنوان للفنادق والمنتجعات"، بالإضافة إلى الوجهات السياحية مثل "برج خليفة" و"دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية".

كما تسلط صالتا العرض الضوء على الفرص التعليمية الدولية المتنوعة التي توفرها الإمارات مثل جامعتي نيويورك أبوظبي والسوربون أبوظبي، حيث تعد هذه الفرص من المتطلبات الأساسية للمستثمرين العقاريين الصينيين، بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية المتواجدة بالقرب من مجمّعات "إعمار".

وتعمل "إعمار" أيضاً على توسيع نطاق انتشار علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية "العنوان للفنادق والمنتجعات" إلى الصين، حيث ستقوم بافتتاح فنادق "العنوان" في المدن الصينية الرئيسية استناداً إلى الشعبية الواسعة التي تتمتع بها هذه العلامة التجارية بين السياح الصينيين.

وتعتبر فنادق "إعمار" من الخيارات المفضلة لدى الزوار الصينيين، نظراً لموقعها المركزي الذي يتيح لهم الوصول إلى وجهات الحياة العصرية في المدينة مثل "دبي مول".

ويشكل توسع "إعمار" نحو #الصين امتداداً لمبادرة "الحزام والطريق" التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ، والتي ستلعب دولة الإمارات دوراً محورياً فيها. ويمكن للزوار الصينيين التمتع بامتيازات في الإمارات بما في ذلك الحصول على التأشيرة عند الوصول، وسهولة الوصول إلى المدينة على متن شركة "طيران الإمارات" التي تغطي المدن الرئيسية في الصين.